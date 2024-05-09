Milli Savunma Bakanlığı, AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun Seri Üretimine Geçildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun Seri Üretimine Geçildi

Milli Savunma Bakanlığı, AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu\'nun Seri Üretimine Geçildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildiğini ve denizaltılara teslimatına başlandığını duyurdu. AKYA torpidosu, TCG PREVEZE denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında başarılı bir şekilde vuruş ve imha yeteneğini sergilemişti.

09.05.2024 17:03
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildiğini ve denizaltılara teslimatına başlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı. AKYA torpidosu, TCG PREVEZE denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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