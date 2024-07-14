Milli Savunma Bakanlığı: Gara ve Fırat Kalkanı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Gara ve Fırat Kalkanı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek terörle mücadeleye devam edeceğini belirtti.

14.07.2024 12:05
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Gara ve Fırat Kalkanı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Gara ve Fırat Kalkanı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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