Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.