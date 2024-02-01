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Milli Savunma Bakanlığı, keskin nişancı eğitimini paylaştı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, keskin nişancı eğitimini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, keskin nişancı eğitimini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, 'Tek atış, tek vuruş' mesajıyla paylaştı. Iğdır'da gerçekleştirilen eğitimden kareler de paylaşıldı.

01.02.2024 15:43
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Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.

Kaynak: AA

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Hudut Tugay Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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