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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, hudutlarda terörle mücadelenin devam ettiği vurgulandı. Yakalanan 8 kişiden 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Türkiye\'den Yunanistan\'a yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı
17.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:44
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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