Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı

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Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, savunma faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve yanlış bilgilerin önüne geçilmesi hedeflendi.

19.04.2024 18:50  Güncelleme: 19:09
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Ülkemizin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan bu eğitim 4 hafta sürecek.

Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde;

• Millî Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması,

• Askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığı arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi,

• Hudutlarımızla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetler ile bilgi aktarılması,

• Terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekâtlar ile ilgili bilgi aktarılması,

• Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması,

• Milli Savunma Bakanlığı kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Gün geçtikçe önemi artan savunma muhabirliğine yönelik verilen bu eğitim ile savunma alanında icra edilen faaliyetlerin şeffaf ve etkili bir iletişim ile kamuoyuna ilk elden en doğru şekilde ulaştırılmasının önemi bir kez daha vurgulamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, savunma muhabirliği eğitimine başladı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

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