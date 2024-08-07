Milli Savunma Bakanlığı: Suriye\'de 4 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan terör örgütü PKK/ YPG üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının karşılıksız kalmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi."