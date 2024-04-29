Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye\'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarında 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

29.04.2024 10:23
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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