MSB, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemiz ve asil milletimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü kutluyor; şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ve asil milletimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünü kutluyor; şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" denildi.