Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle elde edilen kazanımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanının güçlü destekleriyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine kapı aralamıştır." dedi.

Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla bölgesel ve küresel güvenliği doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı kritik bir coğrafyanın merkezinde bulunduğunu belirten Güler, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in komşu ülkelere yönelik saldırıları ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ortaya çıkan savaşın, güvenlik risklerinin arttığını ve çatışmaların daha geniş alanlara yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

Güler, "Bütün bu gelişmeler ülkemizin savunma ve güvenlik politikalarını önleyici çok yönlü ve değişen şartlara süratle uyum sağlayan bir anlayışla yürütmemizi zorunlu kılmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde etkin diplomasiyi güçlü askeri caydırıcılıkla desteklediklerini söyleyen Güler, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ile uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına da önemli katkılar sunduklarını dile getirdi.

Ülke sınırlarında çok katmanlı bir güvenlik sistemiyle koruma sağladıklarını vurgulayan Güler, bu tedbirlerin etkinliği ve Mehmetçik'in üstün gayretleri sayesinde hudutlardaki faaliyetlerin başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Güler, Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının, milli güvenliğin yanı sıra toplumsal huzur, birlik, beraberlik ve gelecek nesillerin refahı açısından tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Sürecin önemine değinen Güler, "Kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle elde edilen kazanımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanının güçlü destekleriyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine kapı aralamıştır." dedi.

Sürecin temel amacının terörün ülke gündeminden kalıcı biçimde çıkarılması olduğunu belirten Güler, "Gazi Meclisimizin bu doğrultuda üstlendiği sorumluluk ve büyük bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili Kanun da bir dönüm noktası teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulunun, ilgili alt kurullarla çalışmalarını büyük bir eş güdüm içerisinde sürdürdüğünü belirten Güler, gelecek dönemin en kritik konusunun ortaya konulan iradenin sahada somut bir karşılık bulması olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Suriye'deki silahlı terör yapılarının da merkezi devlet kurumlarına entegrasyonu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin farklı adlar altında varlık göstermesinin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri Suriye hükümetiyle yakın koordinasyon içerisinde dikkatle takip ediyoruz. Aynı şekilde komşumuz Irak'ın merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de ortak güvenlik çıkarlarımızın korunması doğrultusunda işbirliği içerisindeyiz. Nihai hedefimiz hem ülkemizde hem de yakın çevremizde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kalktığı sınırların emniyet içinde bulunduğu ve bölgede insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamının oluşturulmasıdır."

Şehit ve gazi aileleri

Bakan Güler, bugün konuşulan hedeflerin arkasında terörle mücadelede canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerin fedakarlıklarının olduğunu söyledi.

Şehit ve gazi aileleri, gaziler ile vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ağustos ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu konuda önemli bir adım daha atılmıştır. Devletimiz her zaman kıymetli gazilerimiz ile başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir."

"Milli çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz"

Bakan Güler, Mavi ve Gök Vatan'da Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerin uluslararası hukuk ve milli çıkarlar doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.

Yunanistan ile ilişkilerde mevcut sorunların diyalog yoluyla ele alınmasını, karşılıklı güvenin geliştirilmesini ve Ege Denizi'nin barış ve işbirliği alanı haline gelmesini arzuladıklarını söyleyen Güler, "Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlere, ülkemizin meşru haklarını yok saymaya yönelik teşebbüslere karşı gerekli diplomatik ve askeri tedbirleri de alıyoruz." dedi.

Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının korunmasının temel önceliklerinden olduğunu ifade eden Güler, "Bu doğrultuda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dış desteklerle etkinliğini artırma ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını yok sayan faaliyetlerine karşı ülkemizin ve soydaşlarımızın haklarını kararlılıkla savunuyor ve oldubittilere müsaade etmiyoruz." diye konuştu.

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının kendi sınırlarının korunmasına odaklanan bir anlayışın ötesinde geniş bir coğrafyaya uzanan büyük bir sorumluluk alanını kapsadığını belirtti.

Bu kapsamda Azerbaycan ile karşılıklı güven temelinde askeri işbirliklerini güçlendirdiklerini söyleyen Güler, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini yakından takip ediyor, kalıcı barışın Güney Kafkasya'da istikrarı, ulaşım ve ticaret bağlantılarını ve ekonomik işbirliğini geliştireceğine inanıyoruz." dedi.

Suriye'nin güvenliği ve istikrarının Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Güler, Suriye ile imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında başta terörle mücadele olmak üzere, Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, personelinin eğitilmesine yönelik katkılar sunduklarını vurguladı.

Güler, nihai hedefin Suriye'nin kendi güvenliğini sağlayabilen, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermeyen istikrarlı bir yapıya kavuşması olduğuna dikkati çekerek, "Bununla birlikte İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak bundan sonra da Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve istikrarına desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Son yıllarda üstlenilen inisiyatif ve taraflar arasında tesis edilen iş birliği neticesinde sahada büyük ölçüde sükunete ulaşıldığına dikkati çeken Güler, "Türkiye-Libya arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırmayı amaçlayan 2019 tarihli Mutabakat Muhtırası'nın geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle onaylanması ile ülkemiz aleyhindeki diğer siyasi kararların iptal edilmesi de bu çabalarımızın en somut karşılığı olmuştur." dedi.

Güler, Somali'de ise Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğünü ifade etti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Bakan Güler, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki barışa, istikrara ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu iş birliğinin, herhangi bir ülkeyi hedef almayan karşılıklı güvenliğe, savunmaya ve barışın korunmasına hizmet ettiğini aktaran Güler, anlaşmanın aynı ideali paylaşan diğer bölgesel aktörlerin katılımına ve katkılarına açık olduğunu ifade etti.

Meclisin anlaşmayı kabul etmesinin, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesine imkan tanıması bakımından çok önemli olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde dostlarımızla dayanışmamızı güçlendirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Yemen'deki gruplar tarafından Suudi Arabistan'ın kritik enerji altyapısına, havaalanlarına ve kutsal Mekke şehrine yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadığımızı, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. 21 Ekim'de dost ve müttefik ülkeler Pakistan, Endonezya ve Katar ile imzaladığımız Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Zaptı, bir diğer adıyla Bedir Mutabakatı ile de savunma sanayi alanında çok yönlü işbirliklerimizi geliştirerek ortak güvenlik kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."

NATO

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel gücünün, operasyonel tecrübesinin ve müşterek harekat kabiliyetlerinin NATO'nun etkinliğinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Türkiye'nin NATO'nun dönüşümüne katkılar sağlamaya ve müttefikleriyle yakın işbirliğine devam edeceğini söyleyen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"NATO savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunma ihtiyaçlarına ayrılması hedefine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bahse konu hedefin yüzde 3,5 oranındaki kısmının, askeri kabiliyetler, ana savunma ihtiyaçları ve güvenlikle ilgili harcamalara, yüzde 1,5 oranındaki kısmının ise kritik altyapılar, sivil hazırlık ve dayanıklılığın sağlanması ile savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesine ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda dikkat çekmek isterim ki, 2025 yılında savunma harcamalarımızın içinde ana silah sistemlerine yönelik harcamaların oranı yüzde 35,80 olarak gerçekleşmiştir."

(Sürecek)