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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
ANKARA - 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı. Sınava son başvuru tarihi 30 Ocak, sınav başvuruları ise https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacak.
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