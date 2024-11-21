Milli Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Milli Sinema Günleri Başlıyor

28-30 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte yerli sinema üzerine konuşmalar ve film gösterimleri yapılacak.

21.11.2024 16:47
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Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen "Milli Sinema Günleri", 28-30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilecek etkinliğin açılış töreni Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlik kapsamındaki açık oturumlar, söyleşiler ve ücretsiz film gösterimleri, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Rami Kütüphanesi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Etkinliğe katılacak yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu ve yazarlardan oluşan sektör profesyonelleri arasında Osman Sınav, Ali Osman Emirosmanoğlu, Kemal Tekden, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Haşim Vatandaş, Attila Gökbörü, Derviş Zaim, Kurtuluş Kayalı, Murat Pay, Enver Gülşen, İhsan Kabil, Sadık Yalsızuçanlar, Sevda Dursun, Hasan Kaçan, Suat Köçer, Coşkun Çokyiğit, Mutlu Kurnalı, Emre Konuk, Yusuf Kaplan, Emin Gürsoy, Orhan Bal, Gülcan Tezcan, Selçuk Küpçük, Ahmet Edebali, Serdar Arslan, Bilal Arıoğlu, Cemil Yavuz, Abdulhamit Güler, Ali Buhara Mete, Ahmet Tezcan, İsa Doğmuş, Bünyamin Yılmaz, Faruk Güven, Bekir Bülbül, Ferhat Eşsiz, Halis Cihat Kurutlu, İsmail Fidan, Yeşim Tonbaz, Şükrü Sim, İsrafil Kuralay, Ahmet Yenilmez, Ayşe Şahinboy Doğan, Ali Nuri Türkoğlu ve Rabia Bulut yer alıyor.

"Yolumuzun İşaret Taşları: Mesut Uçakan, Ömer Lütfi Mete, Ali Osman Emirosmanoğlu", "Yerli Sinemanın Dil Arayışları" ve "Dizilerin Cenk Meydanı" başlıklı oturumlarda, 50 yıllık yerli ve milli sinema düşüncesinin yönelişleri, üretilen filmlere dair analiz, tartışma ve değerlendirmeler yapılacak.

"Milli Sinemanın Ortaya Çıkış Koşulları ve Şekillenmesi Üzerine Bazı Gözlemler" konulu söyleşide sosyolog ve akademisyen Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı sunum yapacak. "Dünden Yarına Sinemamızın Dil Arayışları" başlıklı söyleşide sinema eleştirmeni Enver Gülşen, milli sinema hareketi ve Türk sineması konularına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Derviş Zaim ise "Gelenekten Geleceğe Sinemada Dil Arayışları" konulu söyleşide sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Etkinlikte ayrıca 1970'lerden bugüne uzanan zaman diliminden seçilmiş kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde çeşitli filmler seyirciyle buluşacak.

Yücel Çakmalı'nın "Zehra" ve "Bir Adam Yaratmak", İsmail Güneş'in "Çizme", Salih Diriklik'in "Danimarkalı Gelin", Haşim Vatandaş'ın "Hay", Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken", Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil", Fatih Özcan'ın "Mavzer", Murat Pay'ın "Miraciye: Saklı Miras", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık: Hasan", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", İsmail Fidan'ın " Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", Nazif Tunç'un "Karınca", Mesut Uçakan'ın "Suveyda", Murat Çeri'nin "Bir Düş Gördüm", Murat Karahüseyinoğlu'nun "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence", Fatih Sezgin'in "İhtiyarlar Taburu", Nurettin Özel'in "Garip Bir Kolleksiyoncu", Nuray Kayacan'ın "İçtima" ve Nurullah Yenihan'ın "Tay 2: Ebabil Takımı" filmleri etkinlikte gösterilecek.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından 1973'te tertip edilen açık oturuma dayanan Milli Sinema Günleri, 50 yıllık bir aradan sonra, geçen yıl Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle buluşmuştu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen açık oturumlarda yer alan konuşma ve bildiriler, Uluslararası Sinema Derneği tarafından "II. Milli Sinema Açık Oturumları" başlığıyla kitap olarak yayımlanarak, katılım sağlayan kişi ve konuklara hediye edilecek.

Program kapsamındaki tüm etkinlik ve film gösterilerine katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

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