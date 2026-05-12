Milli Teknoloji Zirvesi YTÜ\'de Başladı

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençlerle bir araya getiren Milli Teknoloji Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Tarihi Hamam Kültür Merkezi'nde başladı.

Baykar ana sponsorluğu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) öncülüğünde 12-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak zirve, yenilikçi fikirlere sahip gençleri sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Sadece YTÜ öğrencilerine değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen teknoloji meraklılarına da kapılarını açan etkinlik, iki gün boyunca tüm katılımcılar için ücretsiz olacak.

Etkinliğin açılışında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, dünyanın yeniden adil bir yer olabilmesi için gençlerin geleceği şimdiden planlaması gerektiğini belirterek, "Rahmetli Fuat Sezgin derdi ki: 'Kendini aşağılayan bir milleti kaldıracak bir güç yoktur.' Dolayısıyla önce ben varım demeyi inancınızla bağlamanız gerekiyor. Dijitalleşmiş çağda insan kalmak en az bizim yapacağımız füzeler, SİHA'lar ve İHA'lar kadar kıymetli. Bunları bir taraftan hayatla buluştururken yeni bir medeniyetin öncüsü olarak kendimizi ifade etmek, değer üretmek ve insanlığa örnek olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Savunma ve havacılık ihracatı 40 kat arttı"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da teknolojinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir alan haline geldiğini söyledi.

Ukrayna'da savaşın başından bu yana sahadaki dron yoğunluğunun 100 kattan fazla arttığına değinen Hıdır, "2025 yılında yıllık dron üretimi 4 milyonu geçti. 2026'da bunun 7 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye özellikle son 10 yılda bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri haline geldi. 2002 yılında yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde olan savunma ve havacılık ihracatımız bugün 40 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktı." diye konuştu.

Hıdır, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığını belirterek, "Bu dönüşümün arkasında yalnızca üretim rakamları yok. Asıl mesele bu teknolojileri geliştirecek insan kaynağını yetiştirebilmek. Biz de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak çalışmalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Güçlü teknoloji ekosistemlerinin tesadüfen oluşmadığını biliyoruz. Gençlerin erken yaşta üretim kültürüyle tanıştığı, proje geliştirdiği, takım çalışmasını deneyimlediği ve fikirlerini hayata geçirdiği uzun vadeli bir ortam gerekiyor. Milli Teknoloji Zirvesi de üniversite sanayi bağını güçlendirmek, gençlerimizi erken yaşta üretim kültürüyle buluşturmak ve fikirden ürüne uzanan dönüşüm zincirini beslemek açısından çok kıymetli bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Zirveleri'nin son adresi YTÜ oldu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl İstanbul genelinde gerçekleştirilen Milli Teknoloji Zirveleri serisi kapsamında 7 farklı üniversitede zirve gerçekleştirilirken, 7 ayrı zirvede toplam 3 bin 50 katılımcıya doğrudan ulaşılarak, gençler milli teknoloji vizyonu etrafında buluşturuldu.

Savunma sanayisinden yapay zekaya, uzay ve havacılıktan finansal teknolojilere kadar birçok stratejik başlıkta paneli aynı çatı altında buluşturan Milli Teknoloji Zirveleri, gençlerin teknoloji ekosistemine olan ilgisini akademik ve uygulamalı düzeyde artırmayı sağladı.

Etkinlik alanlarında sergilenen Kirpi-2 ve Kobra-2 gibi yerli zırhlı araçlar ile ileri teknoloji sistemleri ise katılımcılara milli mühendislik gücünü yakından deneyimleme fırsatı sundu.