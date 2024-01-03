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Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Karabük Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Karabük Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu

Avrupa ve dünya şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı, Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sessizlikte Yüksek Ses, Güçte Denge' etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Dağlı, sporla hayatındaki zorluklarla nasıl başa çıktığını ve başarıya giden yolda dengeyi nasıl sağladığını öğrencilerle paylaştı.

Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Karabük Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu
03.01.2024 - 17:57,
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Avrupa ve dünya şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı, "Sessizlikte Yüksek Ses, Güçte Denge" etkinliği kapsamında Karabük Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Dağlı, sporla hayatındaki güçlüklerle nasıl başa çıktığını, hedeflerine nasıl odaklandığını ve başarıya giden yolda dengeyi nasıl sağladığını öğrencilerle paylaştı.

Program, Dağlı'ya teşekkür plaketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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