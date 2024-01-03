Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Karabük Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu

Avrupa ve dünya şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı, "Sessizlikte Yüksek Ses, Güçte Denge" etkinliği kapsamında Karabük Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Dağlı, sporla hayatındaki güçlüklerle nasıl başa çıktığını, hedeflerine nasıl odaklandığını ve başarıya giden yolda dengeyi nasıl sağladığını öğrencilerle paylaştı.

Program, Dağlı'ya teşekkür plaketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.