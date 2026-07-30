Milli Yol Lideri Çayır\'dan, "çerçeve yasa" çıkışı: "Bu ayıp, süreci üretenlere kapkara bir leke olarak geri dönecektir"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "çerçeve yasaya" ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a şeffaflık çağrısında bulunarak, "Neyin müzakere edildiğini terörist başı biliyor, teröristler biliyor, DEM'liler biliyor. Bu ayıp, aslında bu süreci üretenlerin kendilerine kapkara bir leke olarak geri dönecektir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyona ilişkin konuşan Çayır, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonun devam ettiğini söyledi.

Çayır, "Belki adı geçen belediyeler gerçekten suistimal, rüşvet ve benzeri bir takım hadiselere karışmış olabilirler. Buna sözümüz yok. Kimseyi savunacak halimiz yok. Ama toplumsal algı ne yazık ki şu an 'bunlar suç işlemiştir, bunlar milletin parasını hiç etmişlerdir, bunlar devletin malını, milletin emanetini koruyamamışlardır diye bir düşünce hasıl değil. Nasıl düşünüyor millet? Bir kesime hükümet siyasi operasyon yapmaktadır diye gittikçe büyüyen ve güçlenen algı var" ifadelerini kullandı.

"METİNLERİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞIR MISINIZ?"

Gündemde tartışılan "çerçeve yasaya" ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, şöyle konuştu:

"Numan Kurtulmuş Bey sizin uhdenizde yürütülen, yarın öbür gün yasalaşacağı ifade edilen metinleri milletimizle paylaşır mısınız? Milletimizin bilmediğini masanın altına sokarak, milletten saklayarak, milletin lehine neyi geliştireceksiniz? Çıkın millete açık aleni apaçık bir şekilde yürütmekte olduğunuz bu müzakerelerin sonucunda çerçeve yasalarını, anlaştığınız, müzakere ettiğiniz metinleri milletle paylaşın. Paylaşın da göreyim sizi. HDP ne diyor? PKK ne diyor? Terörist başı ne diyor? Siz ne diyorsunuz? Müzakereci başı Devlet Bey, müzakereci başı Sayın Cumhurbaşkanı, öbür taraftaki müzakereciler zaten belli. Siz neyi müzakere ediyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Hangi metinlerde anlaşmaya vardınız? Hangi metinlerde sizin başka görüşleriniz var? Bunu bizimle paylaşın.

"NEYİN MÜZAKERE EDİLDİĞİNİ TERÖRİST BAŞI BİLİYOR"

Çıkıyorlar Meclis'te vekilleri bulunan partileri dolaşıyorlar, duyunca hayretler içerisinde kaldım. Bir parti genel başkanı diyor ki 'Bizi ziyarete geldi Meclis Başkanı ama neyi konuşacağımızı bilmiyorduk', çünkü elde bir metin yokmuş. Metin var. Kimilerinde var. Mesela şu an Meclis'te bulunan vekillerde ve milletin önünde bir metin yok. Millet bilmiyor. Kim biliyor? Terörist başı biliyor. Neyin müzakere edildiğini terörist başı biliyor, teröristler biliyor, DEM'liler biliyor, Bu ayıp aslında bu süreci üretenlerin kendilerine kapkara bir leke olarak geri dönecektir."

"ŞEHİT OLMANIN DERECESİ OLUR MU?"

Ankara Güvenpark'ta özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylemlerini sürdüren gazi ve şehit yakınları için iktidara çağrıda bulunan Çayır, "Şehidin astsubayı, subayı olur mu? Şehidin sivili, askeri olur mu? Rütbe aynı. General şehit oldu. Onun şehitlik mertebesi yüksek. Er şehit oldu, daha az mı? Ölümün derecesi mi olur? Vatan uğruna şehit olmanın derecesi olur mu ya? Bu ayıbı düzeltin. PKK'yı onurlandırmayı, PKK'ya hak vermeyi, teröristi baş tacı etmeyi bırakmak zorundasınız. Yanlış yoldasınız. Amerika'nın öğütlerini bırakın. Milletin öğüdüne bakın" dedi.