Çayır: Birlikte hareket etmek zorundayız

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, milletin birliktelik mesajı verdiğini belirterek, "Ayrı ayrı hiçbirimizin kıymeti yok. Millet mesajı veriyor. Ortak akılla Türkiye'nin yönetilmesini istiyorsak birlikte hareket etmek zorundayız" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "sürece ilişkin masallar" anlattığını, DEM Parti yetkililerinin ise çerçeve yasanın bir ilk adım olduğunu, bu yasanın ardından yeni yasalar yapılacağını söylediğini ifade etti.

Çayır, "Cumhurbaşkanı, DEM'liler, PKK'lılar; Türkler ve Kürtler bu ülkede bin yıl değil, beş bin yıldır kardeş yaşıyorlar. ve yaşamaya devam edecekler. Sizin yasalarınızla değil, inançlarıyla, kardeşlik duygularıyla yaşamaya devam edecekler. Artık cin şişeden çıkmaya başladı ve Türk milleti gerçekleri görmeye devam edecektir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı eleştiren Çayır, şunları kaydetti:

"Bu müzakere sürecinde cesaret alarak hareketlerinde hiç böyle ölçü tanımayan bazı aymazlar var. Gitmiş şehitlerin aileleriyle birlikte çadır kurmuşlar. Kim şehit? PKK'lı. Adam dağa çıkmış. Ülkeyi bölmeye çalışıyor. Kürt'ü Türk'ü öldürmeye çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini vekil olarak tanıtan bir bayan PKK'lı teröristleri şehit olarak anıyor."

HİÇBİR ZAMAN MİLLETE HİZMETİ ÖNCELEYEN BİR ANLAYIŞ TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEDİ

Çayır, "Hiçbir zaman istisnalar hariç milletine hizmeti önceleyen milleti esas kabul eden bir anlayış bu ülke siyasetinde hakim olmamıştır. Çok net söylüyorum. Bugün AK Parti iktidarı da bu zincirin bir halkasıdır. Onun için de milletin istikbali, milletin menfaati, milletin yaşadıkları mühim değildir. Bu safsataları, bu tezgahları bozmak bu ülkede yaşayan Türk'ün de Kürt'ün de vazifesi olmuştur" ifadesini kullandı.

Çayır, Aziz İhsan Aktaş davası kararlarına da değinerek, "Biz belediyelerin birçoğunda rüşvet olduğunu bilmekteyiz. İşinizi halletmek için aracı bulmak zorundasınız. Aziz İhsan Aktaş rüşvet vermiş. Adam yırtıyor. Göstermelik bir ceza alıyor. Adam hala devletle, belediyelerle iş yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KAN İÇİCİ BİR DEVLETTİR

ABD ile ilgili iktidarın politikalarını eleştiren Çayır, "ABD gerçekten pervasız, hukuk tanımaz, vicdan tanımaz, kural tanımaz. Menfaatleri kiminle iş birliği yapmaya gerekirse onların işbirliği yapar. ABD kan içici bir ülkedir" dedi.

Milletin birliktelik mesajı verdiğini belirten Çayır, "Birlikte hareket etmek. Ayrı ayrı hiçbirimizin kıymeti yok. Millet mesajı veriyor. Birlikte hareket edin. Birlikte hareket etmeyenler cezalandırılacaktır. Ortak akılla Türkiye'nin yönetilmesini istiyorsak birlikte hareket etmek zorundayız" dedi.