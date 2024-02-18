Milli Yol Partisi Genel Başkanı Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Kocaeli İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yerel seçim stratejileri ve parti hedefleri değerlendirildi. Parti üyeleri, Çayır'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek Kocaeli'deki çalışmalara destek vereceklerini ifade ettiler.

18.02.2024 20:27  Güncelleme: 20:29
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında parti yöneticileriyle bir araya gelen Çayır, yerel seçimlerdeki stratejileri ve parti hedeflerini değerlendirdi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün Kocaeli İl Başkanlığı binasında partililerle buluşarak bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçe başkanları ve parti üyeleriyle bir araya gelen Çayır, yerel yönetimlerde Milli Yol Partisi'nin güçlü bir şekilde temsil edilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Parti üyeleri ise Çayır'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Milli Yol Partisi'nin Kocaeli'deki çalışmalarının daha da güçlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: ANKA

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