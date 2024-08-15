Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Tıkacı açın, erken seçime gidin' - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Tıkacı açın, erken seçime gidin'

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, 'Çare değilsin, umut değilsin. Varlığınız bu milletin önüne en büyük tıkaçtır. Tıkacı açın, erken seçime gidin millete en büyük iyiliği yapın' dedi. Çayır, ayrıca 22 yıllık 'Erdoğan Hükümeti'nin karnesini açıkladı ve üniversite sınav sonuçlarının ardından öğrencilerin barınma sorunlarına dikkat çekti.

15.08.2024 15:19
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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Çare değilsin, umut değilsin. Varlığınız bu milletin önüne en büyük tıkaçtır. Tıkacı açın, erken seçime gidin millete en büyük iyiliği yapın" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çayır, 22 yıllık 'Erdoğan Hükümeti'nin karnesini açıkladı. Çayır, "Adalet eksi iki, ekonomi eksi bir. En yüksek puanı adam kayırmacılık ve yeme-içme faaliyetinden aldılar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime giderek yeniden aday olacağını söyleyen Çayır, "Adam hala 22 yıl yetmemiş, 26-27 yıla görev süresini uzatmaya çalışıyor. Çare değilsin, umut değilsin, artık senin varlığın bu milletin üstünde bir yük. Varlığınız bu milletin önüne en büyük tıkaçtır. Tıkacı açın, erken seçime gidin millete en büyük iyiliği yapın" diye konuştu.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin barınma sorunlarına dikkat çeken Çayır, iktidarı eleştirdi. Çayır şunları söyledi:

"Okullar açılıyor. Üniversite döneminde okuyan öğrencilerin durumu büyük bir acı. Öğrenci üniversiteyi kazanıyor, kredi yurtlar kurumunda yer bulamamış, 20 bin liraya 1+1 ev bulsa başını sokacak, bunun yemesi, içmesi, yol parası derken 40-50 bin lira ediyor. Adamın aldığı 12 bin 500 lira veya ailede birkaç tane daha maaşlı çalışan olsa 40 bin lira gelirleri var. Çocuğa mı versin, kendi mi hayatta kalsın. Çocuk mu, evdekiler mi yesin, çocuk mu okusun, evdekiler hayatlarına devam mı etsin? İşte böyle bir tercihle karşı karşıya bırakılıyor. Sen 22 yıl sonra ülkeyi darboğaza bırakacak, alım gücünü yok edeceksin. Şimdi biri evimde hanımım, oğlum ve ben çalışıyorum ev alacağım diyebilir mi? Ülkeyi batağa batırmışsın, millet batağın içerisinde tutmuş, 23'üncü yılı kutluyormuş. Adı Ak Parti, adı da umutmuş. Yeter artık, evine git kardeşim."

"22 yıldır yasakları yok edeceğim dedin ama bizi yasaklara boğdun"

Çayır, bir Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında Instagram yasakları hakkında konuşan kadının tutuklanmasıyla ilgili de şunları ifade etti:

"22 yılda yasakları yok edeceğim dedin bizi yasağa boğdun. Şimdi de sokak röportajlarına göz dikmişler. Bırakın da sokaktaki adam bari içini döksün. Vatandaşın düşüncesini ifade etmesinden korkacak ne var. Yasakçı zihniyetiniz hemen işliyor. Sizin varlığınız dokunulmaz, size karşı söz söyleyeni hemen durdurun. Kendiniz için istediğinizi başkası için de istemeyince adaletli olamazsınız."

Kaynak: ANKA

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