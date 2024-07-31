Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu kutladı

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O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'na kutlama ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede İYİ Parti'den Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş ve Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu da yer aldı.