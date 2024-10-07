Milton Kasırgası Güçlendi

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MEKSİKO, 7 Ekim (Xinhua) -- Milton Tropik Fırtınası, Meksika Körfezi sularında güçlenerek kategori 1 düzeyinde bir kasırgaya dönüştü. Meksika Ulusal Su Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, kasırganın ülkede karaya ulaşmasının beklenmediğini ancak Meksika'nın körfez kıyısı ve güneydoğusu boyunca önemli miktarda yağmur yağabileceğini belirtti.

Komisyonun hava durumuyla ilgili yayımladığı uyarısında, "Milton'ın geçişi Yucatan Yarımadası da dahil olmak üzere ülkenin kuzeydoğu, doğu, güney ve güneydoğusuna çok şiddetli ve yoğun yağmur getirecek ve fırtınalara neden olacak" denildi.

Milton'un ayrıca körfez kıyılarını kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalarla vuracağı tahmin ediliyor.