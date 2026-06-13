LGS 2026 İzmir'de başladı: Öğrenciler ter döktü, veliler heyecanla bekledi - Son Dakika
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LGS 2026 İzmir'de başladı: Öğrenciler ter döktü, veliler heyecanla bekledi

LGS 2026 İzmir\'de başladı: Öğrenciler ter döktü, veliler heyecanla bekledi
13.06.2026 10:35
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İzmir'de MEB tarafından düzenlenen LGS-2026 sınavı başladı. 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katıldığı sınavda, öğrenciler sınıflarda ter dökerken veliler okul önlerinde heyecanla çocuklarını bekledi. Öğrenciler, hedeflerinin Anadolu lisesi ve ileride doktorluk veya hukuk gibi meslekler olduğunu belirtti.

İZMİR'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2026) sınavı için öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul önünde heyecanla çocuklarını bekledi.

İzmir'de adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. MEB'in açıklamasına göre; bu yıl toplamda 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir'in Buca ilçesindeki Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Ortaokulu kapısına gelen öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da başladı. 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin yarıştığı sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da.

'HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ'

8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ela Gürbulak (14), "Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu yaşta hepimizin üzerinde ağır bir yük var. Bütün yaşıtlarım ve rakiplerim çok çalıştık. Şu an sınavı bekliyoruz. Puanıma göre tercihlerimi yapacağım ama ilk isteğim, Anadolu lisesi. Üniversitede ise yine ilk hedefim hukuk fakültesi ama olmadığı takdirde başka hedeflerim de var" dedi.

'STRES YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

8'inci sınıf öğrencisi Hulud Hammud (14) da "Çok heyecanlıyım. Çalışmayı çok denedim. En çok sayısal üzerinde durdum. Biraz korkuyorum ama kendime güveniyorum. Stres yapmamaya çalışıyorum. Hedefim doktor olmak. LGS'den sonra puana bakıp, ona göre lise için tercihlerimi yapacağım. İlk tercihim arasında Anadolu lisesi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel LGS 2026 İzmir'de başladı: Öğrenciler ter döktü, veliler heyecanla bekledi - Son Dakika

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