Mimar Sinan Edirne'de Anıldı

09.04.2026 13:22
Edirne'de inşaat mühendisleri, Mimar Sinan'ı ölümünün 438. yılında andı ve heykeline çelenk bıraktı.

İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilciliğince, Mimar Sinan'ın Selimiye Meydanı'ndaki heykeline çelenk bırakıldı.

Mühendisler adına açıklama yapan İl Temsilcisi Eren Eryılmaz, sanatı ve eserleri ile çağlar aşan Mimar Koca Sinan'ı ölümünün 438'nci yıl dönümünde saygıyla andıklarını belirtti.

Sinan'ın Türk medeniyetinin estetik anlayışını ve mühendislik zekasını, harçla karıp ölümsüzleştirdiğini aktaran Eryılmaz, "Mimar Sinan, estetik ve fonksiyonel yapıların günümüze ışık tutan eserlerin yaratıcısıydı.

Onun ruhu, Edirne'den İstanbul'a, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar uzanan tüm eserlerinde yaşamaya devam ediyor." dedi.

Eryılmaz, Mimar Sinan'ın Edirne'de 13 eserinin bulunduğunu dile getirdi.

Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni gelecek yıllara taşıyacak kapsamlı restorasyonun teknik başarılarının yanı sıra restorasyon kararları ile ilgili ciddi tartışmalarla da gündeme geldiğini hatırlatan Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Burada unutulmaması gereken en önemli husus, Selimiye Camisi'nin 2011 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olduğu ve bu listeye katılabilmesi için özgünlük ve bütünlük özelliklerinin korunuyor olacağı taahhüdünün verilmiş olmasıdır. Ayrıca 2011'de listeye alınırken, Selimiye Camisi kubbe kalem işleri ve hatları 200 yıllık tarihi değeri olan şuan ki mevcut kalem işleridir. Mimar Koca Sinan'ın hakkını teslim etmemizin tek yolu, eserlerini en iyi şekilde koruyarak geleceğe aktarmaktan geçmektedir. Bu da bizim Mimar Koca Sinan'a, tarihimize ve insanlığa karşı başlıca sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA

