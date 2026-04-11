Mimar Sinan'ın İzinde: Bir Medeniyet Dilini Keşfetmek

9 Nisan, Mimar Sinan'ı anma ve mimarları yad etme günü olmanın ötesinde, taşa ruh, kubbeye hikmet kazandıran bir medeniyet aklını hatırlama vaktidir. Mimar Sinan, yalnızca eser inşa eden değil, taşla düşünen, ışıkla konuşan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserleri, asırlar geçse de ayakta kalarak konuşur, düşündürür ve hayran bırakır.

Benim için Mimar Sinan, tarihte kalmış bir isim değil, peşinden gidilmesi gereken büyük bir izdir. Yıllardır mimari fotoğrafla uğraşırken, onun eserlerini kadrajıma alırken, sadece yapıları değil, ilmi, ölçüyü ve dengeyi görüyorum. Sinan, bir mimar olmanın ötesinde, bir âlim, mütefekkir ve eğitimcidir.

Onu daha iyi anlamak için önce Kayseri'ye, Ağırnas'a gittik. Doğduğu toprakları görmek, onun ruh kökünü anlamak için önemliydi. Ağırnas'ta, Sinan'ın çocukluğunu düşünürken, büyük insanların tesadüfen yetişmediğini hissettim. Orada, arkadaşlarımla birlikte, Sinan'ın hayatına dair izleri inceledik ve hayranlığımız arttı.

Mimar Sinan, sadece yapı inşa etmedi, bir medeniyet dili kurdu. Eserlerinde sabır, incelik ve anlam görülür. Süleymaniye, Selimiye ve Mağlova Su Kemeri gibi şaheserler, onun verdiği mesajları taşır. Süleymaniye, İstanbul'un ufkuna yazılmış bir duadır; Selimiye, mimarlığın zirvesidir; Mağlova ise estetik ve mühendisliğin buluştuğu bir harikadır.

Edirne, benim için özel bir şehirdir ve Selimiye, Sinan'ın ustalık mühürüdür. Selimiye Camii'nde yaptığım bir çalışmada, kubbe üzerinde farklı bir unsur keşfettim. Bu, Sinan'ın özgün bir tasarımıydı ve adeta Sultan II. Selim'in kavuğunun mimari tasviri gibiydi. Bu keşif, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından fark edilip pul olarak tescillendi, benim için büyük bir gurur oldu.

Mimar Sinan'ın eserlerini fotoğraflamak, benim için sadece görüntü kaydetmek değil, hayranlık, hürmet ve şeref meselesidir. Bugün modern dünyada hızla tüketilen şeylere karşı, Sinan'ın eserleri kalıcılığı, estetiği ve derinliği öğretiyor. 9 Nisan'da, büyük ustaya vefamızı gösterirken, onun izinden yürümeye ve eserlerindeki hikmeti okumaya devam edeceğim.