Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı

Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği her Muharrem Ayı'nın 10. gününde Süleymaniye Camisi önünde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe protokol üyeleri, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı. Aşure dağıtımıyla birlikte Mimar Sinan'ın vasiyeti yaşatılmış oldu.

16.07.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği gelenekselleşen merasimle Süleymaniye Camisi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

Protokol üyeleri, öğle namazının ardından Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret etti. Türbede, Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Bilal Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dualar edildi.

Ziyaretin ardından protokol üyeleri aşure dağıtımı yaptı.

Bilal Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün aşure günü olduğunu belirterek, "Onun için bir vakfımız Mimar Sinan'ın da vasiyetini yerine getiriyor. Aşure bizim için çok önemli. Kerbela bizim için bir matem ama aşure de bunun bir parçası. Mimar Sinan'ın da bir vasiyeti. Gürsoy ailesi de bu vasiyeti devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bu vasiyeti vakıf olarak yaşatıyoruz"

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ise Mimar Sinan'ın vasiyetini vakıf olarak yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gürsoy Vakfı olarak kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Burada da Mimar Sinan'ın vasiyeti her Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde Süleymaniye Camisi'nde yerine getiriliyor. Özellikle de Mimar Sinan'ın öğrencileriyle beraber aşure dağıtıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu vasiyeti vakıf olarak yaşatıyoruz"

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Mimar Sinan, Vakıf, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 16:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement