Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtıldı

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Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği gelenekselleşen merasimle Süleymaniye Camisi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

Protokol üyeleri, öğle namazının ardından Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret etti. Türbede, Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Bilal Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dualar edildi.

Ziyaretin ardından protokol üyeleri aşure dağıtımı yaptı.

Bilal Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün aşure günü olduğunu belirterek, "Onun için bir vakfımız Mimar Sinan'ın da vasiyetini yerine getiriyor. Aşure bizim için çok önemli. Kerbela bizim için bir matem ama aşure de bunun bir parçası. Mimar Sinan'ın da bir vasiyeti. Gürsoy ailesi de bu vasiyeti devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bu vasiyeti vakıf olarak yaşatıyoruz"

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ise Mimar Sinan'ın vasiyetini vakıf olarak yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gürsoy Vakfı olarak kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Burada da Mimar Sinan'ın vasiyeti her Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde Süleymaniye Camisi'nde yerine getiriliyor. Özellikle de Mimar Sinan'ın öğrencileriyle beraber aşure dağıtıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu vasiyeti vakıf olarak yaşatıyoruz"