Minab\'ın Gözleri Sergisi Tahran\'da Açıldı

14.04.2026 13:35
Tahran'da düzenlenen sergide, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergilendi.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta saldırıların ilk gününde Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" adlı sergi düzenlendi.

ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları Tahran'daki Tecriş Meydanı'na asıldı.

Tahran Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Minab'ın Gözleri" adlı organizasyonda, saldırıda hayatını kaybeden çocukların masumiyeti vurgulandı. Tecriş Meydanı'na asılan fotoğraflarda çocukların özellikle gözleri ön plana çıkarıldı.

Serginin proje müdürü Rıza Golpayegani, yaptığı açıklamada, "ruhun penceresi" olan gözlerin özellikle hüzün ve savunmasızlık gibi derin insani duyguları ifade etmenin bir yolu olduğunu söyledi.

Golpayegani, ABD ve İsrail'in çocukları hedef alan saldırılarının unutulmaması gerektiği düşüncesiyle hazırlanan bu çalışmanın, sanatsal yönünün yanı sıra anıtsal bir nitelik taşıdığı ifade etti.

ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

