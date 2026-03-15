Mine Tozlu Biçer ve 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Mine Tozlu Biçer ve 4 Kişi Gözaltında

15.03.2026 11:55
İstanbul'da suç örgütü kurma ve dolandırıcılıkla suçlanan Mine Tozlu Biçer ile 4 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmaya konu olayla ilgili, İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mine Tozlu Biçer ve 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: Mine Tozlu Biçer ve 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika
