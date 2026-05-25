Minguzzi Ailesi, Diyarbakır\'da Destek Ziyaretinde Bulundu

25.05.2026 16:54
Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'da kaybolan gençlerin aileleriyle bir araya geldi ve dua etti.

İSTANBUL'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü. Minguzzi, daha sonra Kabaiş'in mezarına giderek dua etti.

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede 9 Şubat 2025'te yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'a geldi. Minguzzi, ilk olarak Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu ziyaret etti. Ardından, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü. Yasemin Minguzzi, Aygül Doku ile birlikte Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret ederek aileye destek verdi. Ziyarette Aygül Doku, Rojin Kabaiş'in mezar taşında bulunan fotoğrafını öperken gözyaşlarına hakim olamadı.

'ONLARIN YANINDA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM'

Yasemin Minguzzi, ailelerin yanında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Biz zaten hep beraberdik. Nizamettin Amca İstanbul'a da gelmişti. Bir ödül töreninde ilk defa orada karşılaşmıştık. Tabi ki bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor. Geçen seneden beri de Diyarbakır'a, buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum. Tek istediğim Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var. İnşallah en kısa zamanda içeriye girmelerini diliyorum, talep ediyorum" dedi.

'ADALET BAKANI GEREKENİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ'

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Rojin Kabaiş soruşturması için gerekeni yapacağını söylediğini belirterek, "Acımız aynı acıdır. Oğlu Ahmet de gençti, Rojin de gençti. Gülistan Doku da gençlikte gitti. Sürekli telefonlaşıyorduk. Benim kardeşimin evi de Büyükçekmece'dedir. Daha önce de onları ziyarete gittik. İstanbul'da da görüştük. Yasemin Hanım bizim ziyaretimize geldi. Rojin'in mezarına da geldi. Çok memnun kaldık. Sağ olsun. Allah ona da sabır versin bize de Gülistan'ın ailesine de. Adalet Bakanımız ilk defa açıklama yaptı. Ben o açıklamalardan memnun kaldım. Bizi davet etti, İstanbul'a gittik, görüştük. Gerçekten de şimdiye kadar her şeyi yaptı. Gerekeni de yapacağını söyledi. Avukatlarla beraber görüştük. Görüşme olumlu geçti. 'Mevki, makam, bütün bunlar önemli değil. Kim olursa olsun bunlar cezasını çeker' dedi. Devletimize de her zaman güveniyorum. Rojin'in olayında yüzde yüz bir örtbas var. Düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle Adalet Bakanımız, bu olayı da Gülistan Doku soruşturmasında olduğu gibi çözecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

