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Minibüs Alev Alev Yandı

Minibüs Alev Alev Yandı
22.06.2026 09:43
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Ümraniye'de seyir halindeki minibüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Trafik yoğunlaştı.

Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Küçüksu Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle caddedeki trafikte bir süre yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Trafik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Alev Alev Yandı - Son Dakika

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