Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeklerini evin önünde park halinde duran minibüsün gölgesinde bıraktı. Baba Y.E., iddiaya göre bebeği fark etmeden aracı çalıştırarak hareket ettirdi. Bebek araç altında kalırken, yakınları kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi. 20 günlük bebek, burada kurtarılamadı. Sürücü baba ile anne gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Minibüs Altında Kalan Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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