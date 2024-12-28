Minibüs Emniyet Şeridine Girdi, Aynayı Kırdı

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Emniyet şeridine girmeye çalışan minibüs, yanındaki aracın aynasını böyle kırdı

İSTANBUL - Kadıköy'de emniyet şeridine girmeye çalışan minibüs, yan şeritte seyir halindeki araca çarparak aynasını kırdı. Kazanın ardından iki sürücü arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kadıköy, D100 Göztepe mevkiinde seyir halindeki 34 LIB 746 plakalı okul taşıtı, emniyet şeridine girmeye çalışırken yanındaki servis minibüsüne çarparak aynasını kırdı. Kaza sonrasında iki araç sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. O anlar aynası kırılan servis minibüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.