Minibüs Hırsızlığı Kamere ile Kaydedildi - Son Dakika
Minibüs Hırsızlığı Kamere ile Kaydedildi

18.08.2025 17:46
Adana'da minibüs sürücüsünün parasını çalan zanlı, kaçarken araç içi kameraya yakalandı.

Adana'da minibüse yolcu gibi binen zanlının, sürücünün parasını çalıp kaçması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Plakası öğrenilemeyen minibüse binen kişi, araç, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki durakta beklediği sırada yanındaki şoförün teybin yanına koyduğu bir miktar parayı aldı.

Durumu fark eden sürücünün yakalamaya çalıştığı zanlı, araçtan inip koşarak uzaklaştı.

Şüphelinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
