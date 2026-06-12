Minibüs Sürücüsü Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Minibüs Sürücüsü Serbest Bırakıldı

12.06.2026 10:09
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Yüreğir'de direksiyon başında uyuyan minibüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, direksiyon başında uyuması nedeniyle duvara çarpan minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarpan 01 M 0433 plakalı minibüsün sürücüsü M.Ö'nün (27) Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 70 bin lira ceza uygulanan M.Ö, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin kazaya ilişkin sorusuna "uykusuzdum" yanıtını verdi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, kazada yaralanan 7 yolcu hastanelerdeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Sürücünün uyuması araç kamerasında

Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da M.Ö. idaresindeki 01 M 0433 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 7 yolcu ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

M.Ö'nün uyumasıyla aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması ve yolcuların yaşadığı korku araç içi kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Sürücüsü Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülseren Kaplan Gülseren Kaplan:
    7 kişi yaralandı ama sürücü serbest bırakıldığı için sanırım ceza ağır olmayacak yine hukuk sistemi ayakta kalsa da çalışmaya devam ediyo sadece 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Sayın Mehmet Sayın:
    kadın sürücü olsa çoktan linç edilirdi ama erkek sürücü olunca adli kontrol yeterli mi oluyor 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Dere Gökhan Dere:
    niye şimdi serbest bırakıldı anlamadım ben bu işi yedi kişi yaralandı duvara çarptı uyudu diye serbest mi olur 0 0 Yanıtla
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