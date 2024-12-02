Minibüs Tarafından Çekilen Köpek İçin Soruşturma Başlatıldı

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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay 29 Kasım'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sarıköy Mahallesi'nde seyir halinde olan 10 CDL 85 plakalı minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

Haber: Hatice DAĞLI Kamera: GÖNEN (Balıkesir),