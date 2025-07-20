Minibüs Yolcusunda Kavga: Darbedildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz günlerde Topkapı-Ulubatlı hattında seyir halindeki bir minibüste iddiaya göre, 2 yolcu arasında "Ayağıma bastın" nedeniyle tartışma çıktı.

YUMRUKLA DARBETTİ

Tarafların birbirine hakaret yağdırdığı tartışma kısa sürede büyüdü. Olayda bir yolcu diğer kişiyi yumruklayarak darbetti.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Öfkeli yolcu, diğer yolcuyu, "Seni öldürürüm burada. Seni delik deşik ederim. İşten geldim evime gidiyorum. Ne bakıyorsun, ne oldu oğlum?" sözleriyle tehdit etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Diğer yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı kişinin minibüsten inmesiyle kavga son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.