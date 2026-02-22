Minibüste Bulunan Telefonla Hırsızlık - Son Dakika
Minibüste Bulunan Telefonla Hırsızlık
22.02.2026 11:24
Zonguldak'ta minibüste bulunan telefonla para çekip harcayan Kübra D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta minibüste bulduğu cep telefonu ile mobil bankacılık işlemleri yapıp, kredi ve maaş hesaplarından para çekip, kendi hesabına aktardıktan sonra teknoloji mağazası ve hastane kantininde harcama yapan Kübra D., zararın büyük bölümünü gidermesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Şubat Pazar günü İncivez Mahallesi'ndeki yolcu minibüsünde meydana geldi. İddiaya göre; Sevim N., içinde telefonu, 150 lirası ve kredi kartları olan cüzdanını bulamayınca minibüste unuttuğunu fark etti. Cüzdanının bulunmasını bir süre bekleyen Sevim N., polise gidip, telefonunun kaybolduğunu bildirdi. Telefonun IMEI numarası olmadığı için işlem yapılmadı.

BANKADAN BORÇ İÇİN ARADILAR

Yeni hat çıkarıp, farklı bir telefon kullanmaya başlayan Sevim N., pazartesi günü kartlarının iptali için başvuru yaptı. Şubeden aranacağı bildirilen Sevim N., '95 bin lira borcunuz var' denerek bankadan arandığında büyük şok yaşadı. Sevim N., banka şubesine gittiğinde eksi hesabından 90 bin lira çekildiğini ve günlük 5 bin lira faiz işlediğini, borç nedeniyle kartlarını iptal edemeyeceğini öğrendi.

'PARA YANLIŞLIKLA HESABIMA GELMİŞ'

Minibüsteki unutulan cüzdan ve cep telefonuyla mobil bankacılık ile kredi ve maaş hesaplarından para çekilip, Kübra D.'nin hesabına aktarılıp sonra teknoloji mağazası ve hastane kantininde harcama yapıldığı tespit edildi. Şüpheli ayrıca mağdura ait farklı bir bankanın eksi hesabından da 45 bin lirayı 'Elden aldığım borç' ibaresiyle alacağını tahsil etmiş gibi kendi hesabına gönderdi. Kübra D.'nin harcama yaptıktan sonra bankaya giderek, banka görevlilerine "Para hesabıma yanlışlıkla gelmiş. Nişanlımdan bekliyordum, harcadım. Parça parça öderim" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kübra D., şikayet sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Teknoloji mağazasından 62 bin lira, sevgilisinin memur olarak çalıştığı hastane kantininden de 30 bin liraya yakın peyderpey harcama yaptığı anlaşılan Kübra D. 'Nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SEVGİLİSİ 130 BİN LİRA GETİRDİ

Küçük bir çocuğu olduğu için Sevim N.'den af dileyen Kübra D.'ye tutuklanmamak için 20 dakika içinde parayı getirme şartı sunuldu. Bu sırada Kübra D.'nin sevgilisi 130 bin lira toplayarak adliyeye getirdi. Kübra D. zararın büyük bölümü karşılandığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; zararın kalanını da gidereceğine söz verdiği öğrenildi.

YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Toplamda 135 bin lira nakit para kullanılırken, eksi hesaptan çekildiği için bankaların günlük 5 bin lira faiz koyduğunu ve mağduriyetinin büyüdüğünü öne süren Sevim N., avukatı ile birlikte dün adliyeye gitti. Zararının karşılanmadığını, kendisine verilen sözün tutulmadığını belirten Sevim N., Kübra D.'nin tutuklanmasını talep ederek yeniden şikayetçi oldu.

TELEFON KILIFINDA TÜM ŞİFRELERİ VARMIŞ

Sevim N.'nin cüzdanındaki telefonun kılıfında, mobil bankacılıktan kart şifrelerine kadar yer aldığı, bu sayede Kübra D.'nin, şifresi bulunmayan telefon ile mobil bankacılığa giriş yaparak işlemleri rahatlıkla tamamladığı ve paraları kendi hesabına geçirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

