Minibüste Yaralama Olayı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Minibüste Yaralama Olayı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mustafakemalpaşa'da oğul, babasının husumetlisine minibüste saldırdı, görüntüler dava dosyasına girdi.

15.09.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce minibüste babasının husumetlisini darbederek silahla yaralayan sanığın görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa'da, 22 Aralık 2023'te yolda karşılaşan Ali İ. (48) ile husumetlisi Hüseyin Ç. (22) arasında yeniden tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından taraflar ayrıldı.

Durumdan haberdar olan Ali İ'nin oğlu Recep İ. (21), Hüseyin Ç'nin durak başında bir yolcu minibüsüne bindiğini gördü.

Hareket saatini bekleyen minibüse babasıyla gelen Recep İ, Hüseyin Ç'yi yanındaki tabancanın kabzasıyla darbedip aynı silahla ateş ederek yaraladı.

Olayın ardından tutuklanan ve haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan baba ve oğluna ait görüntüler dava dosyasına girdi.

Yolcu minibüsünün içini gösteren güvenlik kamerasının kayıtlarında, Hüseyin Ç'nin Ali ve Recep İ'nin geldiğini görünce aracın kapılarının kapatılmasını istediği, daha sonra ise saklanmaya çalıştığı yer aldı.

Kayıtlarda, Recep İ'nin Hüseyin Ç'yi silahın kabzasıyla darbettiği, tabancasıyla ateş etmesinin ardından minibüsten indiği, babası Ali İ'nin bıçak çektiği, diğer yolcuların kaçıştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bursa, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüste Yaralama Olayı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:41:42. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüste Yaralama Olayı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement