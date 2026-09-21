Minibüsün çarptığı kadın Bahçelievler'de hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı

Minibüsün çarptığı kadın Bahçelievler'de hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler'de Basın Ekspres bağlantı yolunda minibüsün çarptığı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bahçelievler'de minibüsün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Basın Ekspres bağlantı yolunda Y.G. idaresindeki 34 LJL 676 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile P'ye çarptı.
Kazada Vesile P. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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