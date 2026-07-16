Minik Arden'den Çöp Kamyonuna Sevgi - Son Dakika
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Minik Arden'den Çöp Kamyonuna Sevgi

16.07.2026 16:56
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2,5 yaşındaki Arden, çöp kamyonunu selamlayarak personelle bağ kurdu. Başkan, oyuncak hediye etti.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ailesiyle yaşayan 2,5 yaşındaki Arden Ercan, 1,5 yıldır her sabah aynı saatte evlerinin önünden geçen belediyeye ait çöp kamyonunu selamlayarak, temizlik personeliyle bağ kurdu. Arden'in çöp kamyonlarına ilgisini öğrenen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, minik çocuğa oyuncak çöp kamyonu hediye edip, çöp kamyonuna binme hayalini gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Cansu ve Mert Ercan çiftinin oğlu Arden, çöp kamyonlarına ilgisi nedeniyle her sabah aynı saatte balkona koşarak Konyaaltı Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu ve temizlik personelini selamlamaya başladı. Minik Arden'in heyecanına kayıtsız kalmayan belediye personeli de el sallayıp, kamyonun kornasını çalarak karşılık verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bu durum, Arden ile temizlik personeli arasında sevgi bağı oluşturdu. Her sabah çöp kamyonunun gelişini heyecanla bekleyen Arden'in ilgisinden haberdar olan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da çocuğa sürpriz yaptı ve oyuncak çöp kamyonu alarak ziyaret etti. Arden, Kotan ile birlikte gerçek çöp kamyonuna da bindi.

'HER SABAH AYNI HEYECANLA BU GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Oğlu Arden'in her sabah balkona çıktığını ve çöp kamyonunu selamladığını belirten Cansu Ercan, "Arden'in çöp kamyonlarına özel ilgisi var. Her sabah gelen belediye personeli de Arden'e güler yüz gösterip el sallıyor, korna çalıyor. Bu, onun ilgisini daha da artırdı. Her gün aynı saatte dışarı çıkıp onları selamlıyoruz. Bu sayede evimizde oldukça büyük bir çöp kamyonu koleksiyonu oluştu. Bu ilgi tamamen Arden'in kendi keşfiyle başladı. Bir gün ben de dışarı çıkarıp daha yakından el sallamasını istedim. Onlar da karşılık verip el sallayınca çok hoşuna gitti. Yaklaşık 1 yaşındayken bu rutine başladık. Şu anda ortalama 1,5 yıldır her sabah aynı heyecanla bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

'PERSONELİN GÜLER YÜZLÜ OLMASI ÇOK GÜZEL'

Bu bağın oğlu Arden'in sosyal gelişimini de olumlu etkilediğine dikkati çeken Mert Ercan ise "Eşim Cansu'nun da söylediği gibi, yaklaşık 1,5 yıldır bu günlük rutinimiz haline geldi. Arden, çöp kamyonunun sesini duyduğu anda, 'Çöp kamyonu geldi' diyerek hemen balkona koşuyor. Aralarında gerçekten güzel bir bağ oluştu diyebiliriz. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor. Arden'in bu sayede sosyal iletişim kurması, personelin de bu kadar güler yüzlü ve ilgili olması çok güzel" ifadelerini kullandı.

'BU DURUM BİR RUTİNE DÖNÜŞMÜŞ'

Belediye olarak Arden'in gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Temizlik İşleri Müdürümüzle haftalık toplantılarımızı yaparken bu konudan bahsetti. Arden'in her sabah çöp kamyonunu karşıladığını, ekibe el salladığını ve onlara kalp gönderdiğini anlattı. Bunu duyunca ben de kendisine küçük bir hediye gönderelim dedim. Temizlik İşleri Müdürümüz de 'Birlikte gidelim' deyince bu güzel ziyaret ortaya çıktı. Personelimizin Arden'e gösterdiği ilgi gerçekten çok kıymetli. Bu durum her sabah yaşanan bir rutine dönüşmüş. Arden onları bekliyor; geldiklerinde el sallıyor, gülümsüyor, kalp yapıyor. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşmuş. Biz de bu mutluluğa ortak olmak istedik" diye konuştu.

'KÜÇÜK MUTLULUKLAR KATABİLMEK ÇOK DEĞERLİ'

Konyaaltı Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun bir minyatür oyuncağını Arden'e hediye eden Kotan, şöyle konuştu: "Eymen adında bir arkadaşı için de aynı oyuncaktan istedi. Ona da alacağız. Belediyecilik sadece çöp toplamak ya da kaldırımları temizlemek değildir. Elbette bunları en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ama bunun yanında insanların hayatına böyle küçük mutluluklar katabilmek de çok değerli. 2,5 yaşındaki bir çocuğun belediye çalışanlarımıza böylesine saf ve içten duygularla yaklaşması bizi gerçekten çok mutlu etti. Ekibimize de teşekkür ederim. Sabahın çok erken saatlerinde görevlerine başlıyor, büyük özveriyle çalışıyorlar. O saatte 2,5 yaşında bir çocuk onları bekliyor, el sallıyor. Bu da onların güne daha mutlu başlamasını sağlıyor. İlçemiz için kıymetli bir tablo. Ben her zaman söylüyorum; Antalya'nın şansı Konyaaltı'dır."

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Hediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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