Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Başkanlık Koltuğunu Adasu'ya Devretti

23.04.2026 10:56  Güncelleme: 12:14
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık görevini 2. sınıf öğrencisi Adasu Yaşasın'a devretti. Adasu, görevini devralarak belediye çalışmalarını yerinde inceleyip, eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verdi.

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne 2. sınıf öğrencisi Adasu Yaşasın'a bıraktı. Minik başkana makamını devretmesinin ardından Duman, "Görevimi sevgili Adasu'ya emanet etmekten büyük onur duydum" dedi.

Vali Rahmi Bey İlkokulu öğrencisi Adasu Yaşasın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Buca Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Devir teslim töreni sırasında Başkan Görkem Duman ile sohbet eden Adasu'nun ileride mimar olmak istediğini söylemesi üzerine Duman, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çocukların mutlu olmadığı bir kentte geleceği güçlü kuramayız"

Çocuk odaklı belediyecilik hizmetlerini aktaran Başkan Görkem Duman, "Her projede kendimize şu soruyu soruyoruz: Bu yaptığımız iş bir çocuğun yüzünü güldürecek mi? Çünkü biliyoruz ki çocukların mutlu olmadığı bir kentte geleceği güçlü kuramayız. Bizim görevimiz yalnızca fiziki yatırımlar yapmak değil, o alanlarda özgürce düşünen, üreten ve mutlu bireylerin yetişmesine zemin hazırlamaktır" diye konuştu. Başkan Duman, Buca'nın her köşesini çocuklar için daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü sözlerine ekledi.

Minik başkan sahaya indi

Görevi devralır almaz sahaya çıkarak belediye çalışmalarını yerinde inceleyen minik başkan ise eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Gün boyunca yoğun bir mesai yürüten minik başkanın, "Başkanlık zormuş" sözleri ise günün en içten ve gülümseten anı olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Başkanlık Koltuğunu Adasu'ya Devretti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Başkanlık Koltuğunu Adasu'ya Devretti - Son Dakika
