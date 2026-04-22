Minik Başkan Zehra\'dan Park Talebi

Hamamözü Belediye Başkanlığı koltuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4. sınıf öğrencisi Zehra Yılmaz'a temsili olarak devredildi.

Görevi devralan minik başkan Zehra, ilçede özellikle çocuklara yönelik oyun alanları ve parkların artırılması gerektiğini belirterek ilgili birimlere talimat verdi.

Çocukların daha güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanların artırılmasını isteyen Zehra'nın talebi yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Cihan Demir ise yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın hayallerine kulak vermeye ve onların istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Temsili devir teslim töreni, çocuklara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.