Minik Bilim Kaşifleri Festivalde - Son Dakika
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Minik Bilim Kaşifleri Festivalde

Minik Bilim Kaşifleri Festivalde
19.06.2026 12:16
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Kütahya'da minik öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları bilim projelerini festivalde tanıttı.

Kütahya'da okul öncesi eğitim alan minik öğrenciler, yıl boyu üzerinde çalıştıkları bilimsel projelerini düzenlenen festivalle tanıttı.

Nesrin Güral Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen "Nesrin Güral Minifest: Bilim Kaşifleri" programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Programın açılışında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, bilimin toplumların gelişmesi ve bağımsızlığı üzerindeki hayati rolüne vurgu yaptı.

Bilimde geri kalan ülkelerin özgürlüklerinin ve politikalarının kısıtlandığına dikkati çeken Vali Işın, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekleri de tehlikede olur. Bizim, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yolumuza devam edebilmemizin en önemli yolu bilimde gelişmektedir. Bunun başka çaresi yoktur. İnşallah buradan yetişen çocuklarımız hem bilimsel anlamda çok önemli noktalara gelecekler hem de ülkesini ve vatanını seven birer birey olacaklardır."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise çocukların hayal kurma özgürlüğünün desteklenmesi gerektiğini belirterek dijital bağımlılığa karşı uyarılarda bulundu.

Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın en büyük görevleri olduğunu ifade eden Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Güral da okul bünyesinde kurulacak yeni merkeze dair müjde verdi.

Güral, kurulacak merkezin çocukların gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, çekirdek aileden ziyade geniş ailelerin çocuk yetiştirmedeki önemine dikkati çekti.

Okul Müdürü Sevil Altundal ise teorik eğitimi eğlenceli ve dokunulabilir hale getirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından festival alanını gezen protokol üyeleri ve davetliler minik öğrencilerin stantlarını tek tek ziyaret etti.

Çocukların sergiledikleri algoritma modelleri, mekanik tasarımlar ve çevre projeleri protokolden tam not aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Minik Bilim Kaşifleri Festivalde - Son Dakika

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