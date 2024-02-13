Minik eller üşümesin kampanyasıyla çocuklar sevindi

"Minik eller üşümesin" diye karlı yollara düştüler
ERZURUM - Erzurum'da bir grup off-road tutkunu ve hayırsever köy okullarında "Minik eller üşümesin" diyerek yollara çıktı ve çocukların yüzünü güldürdü.
Erzurum Macera Off-road Kulübü tarafından her yıl aksatılmadan yapılan "Minik eller üşümesin kampanyası" çerçevesinde Erzurum'un köy okullarındaki çocukların kaban ve bot ihtiyaçları karşılandı.
Kampanyaya Samsun'dan katılım sağlayan hayırsever Hikmet Akçelik, miniklerin kıyafet ihtiyaçlarına ilave olarak kırtasiye yardımıyla kampanyaya destek verdi. Hikmet Akçelik "Dördüncü kez Erzurum'a gelerek minik yavrularımızın bizzat yüreklerine dokunarak mutluluklarına şahitlik etmek benim için son derece önemli. Kampanyaya katkı sağlayan ve bu gönül köprüsünde destek sağlayan tüm hayırsever dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son derece önemli bulduğum bu sosyal sorumluluk projesinde miniklerle buluşmamızı sağlayan ve zorlu kış şartlarında arazi araçları ile miniklerimiz mutlu etmek için seferber ilan Erzurum Macera Off-road Kulübü Başkanı Lokma Toptaş'a minik yürekler adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
"Minik eller üşümesin" Pasinler ilçesinin iki köyüne giden off-road tutkunları burada okullarda çocuklarla bir araya geldiler. Hem onların ihtiyaçlarını gideren hem de tek tek ilgilenen off-roadçular zaman zaman çocuklarla oyunlar oynadılar. Başören Köyü'nde off-roadçuların ziyaret ettiği köyde çocukların keyifli halleri ise görülmeye değerdi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Son Dakika › Güncel › Minik eller üşümesin kampanyasıyla çocuklar sevindi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?