Genç halterci Asel'den Avrupa şampiyonluğu hedefi - Son Dakika
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Genç halterci Asel'den Avrupa şampiyonluğu hedefi

20.07.2026 11:35
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Beden eğitimi öğretmeni sayesinde haltere başlayan 14 yaşındaki Asel Şenel, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu ile dünya ikinciliği kazandı. Şimdi Avrupa'da tekrar zirveye çıkmak ve olimpiyatlara katılmak istiyor.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı halterde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu ile dünya ikinciliği elde eden 14 yaşındaki Asel Şenel, tekrar Avrupa'da kürsünün en üst basamağında yen almayı hedefliyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında yaşayan Asel, Şehit Kadir Dişçi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni İsa Güngör'ün yönlendirmesiyle 3 yıl önce halterle tanıştı.

Milli sporcu olmayı başaran, iki Türkiye şampiyonluğu ve İspanya'daki organizasyonda yıldızlar kategorisi 40 kiloda Avrupa şampiyonluğu kazanan Asel, son olarak Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Sakarya'daki Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda yarışan Asel, Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"İnşallah bayrağımızı göklerde dalgalandıracağım"

Asel Şenel, AA muhabirine, halter sporuna hocası İsa Güngör sayesinde başladığını söyledi.

Geçen yıl 15 Yaşaltı Avrupa Şampiyonası'nda birinci olduğunu ve dünya şampiyonasına hazırlandığı sürecin zorlu geçtiğini dile getiren Asel, sakatlık yaşadığını aktardı.

Asel, son katıldığı Kolombiya'daki Dünya Şampiyonası'nda koparmada 66, silkmede 77 kilogram kaldırdığını aktararak bu şampiyonada dünya ikincisi olduğunu vurguladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altında yarışacağına değinen Şenel, "İnşallah bayrağımızı göklerde dalgalandıracağım. Hedefim olimpiyatlara katılmak, dünya şampiyonasında da birinci olmak. Nuray Güngör gibi büyük yerlerde olmak, onun gittiği yerlere gitmek." dedi.

Antrenör Güngör: "En son eşim katılmıştı"

Şenel'in beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü İsa Güngör, öğrencilerine halterde Avrupa şampiyonu olduğu videoyu izleterek, bu sporu yapmak isteyenlere yardımcı olacağını söylediğini anlattı.

Asel'in branşa başladığında 20 kilo olduğu bilgisini veren Güngör, "Fiziksel olarak uygun değildi. Ailesinin desteğiyle bunu başardık. Geçen yıl Avrupa şampiyonu, bu yıl dünya ikincisi oldu. Seneye de şampiyonlukları alarak büyükler kategorisine kadar bunu devam ettirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz Asel'in milli takımı ahlaklı, zeki ve en iyi şekilde temsil etmesi. Onu olimpiyatlarda görmek istiyoruz. En son eşim Nuray Güngör 2020 Olimpiyatları'na tek kadın sporcu olarak katılmıştı. Diğer bayan sporcunun da Asel'in olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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