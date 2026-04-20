Manavgat Belediyesi Kreş Öğrencileri, Sahipsiz Can Dostları Besledi

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Manavgat Çevre Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte sokaktaki sahipsiz can dostları besledi.

Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacıyla Manavgat Çevre Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğretmenleri eşliğinde yürüyüş yaparak çeşitli dans gösterileri yaptı. Minik öğrenciler, hazırladıkları mamalarla sokaktaki patili dostları besleyerek, hem eğlendi hem de paylaşmanın önemini deneyimledi.

Kreş yetkilileri, küçük yaşlarda kazandırılan hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin, toplumda daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirtti.