 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Minik öğrenciler Togg ile yerli malı haftasında gezinti yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Minik öğrenciler Togg ile yerli malı haftasında gezinti yaptı

Zonguldak'ta İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Anaokulu öğrencileri, yerli malı haftasında Togg marka araç ile okul bahçesinde gezinti yaptı. Minikler, Türk Bayrakları ile aracı karşılayarak heyecanlarını dile getirdi.

Minik öğrenciler Togg ile yerli malı haftasında gezinti yaptı
15.12.2023 - 22:18,
Abone Ol

Minik öğrenciler yerli malı haftasında Togg heyecanı yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta anasınıfı öğrencileri yerli malı haftasında Togg heyecanı yaşadı. Minikler ellerindeki Türk Bayrakları ile okul bahçesinde Togg ile gezinti yaptı.

Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Anaokulu öğrencileri yerli malı haftasında yerli üretim Togg aracını yakından tanıdı. İş adamı Mehmet Ali Güldaş, bir süre önce satın aldığı Togg marka aracıyla okul bahçesine geldi. Okul bahçesine gelen anasınıfı öğrencileri ellerindeki Türk Bayrakları ile aracı karşıladı. Araçla birlikte okul bahçesinde gezinti yapan minikler heyecanlarını dile getirerek "Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verdiler.

Okul Müdürü Adnan Karakurluk, "Yerli malı haftasında Togg etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin yerli teknolojiyi tanımaları, milli bilinç adına bu etkinliğe katkı sağlayan öğretmenlerime ve idarecilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik öğrenciler Togg ile yerli malı haftasında gezinti yaptı - Son Dakika


21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Son Dakika
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Minik öğrenciler Togg ile yerli malı haftasında gezinti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement