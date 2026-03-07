Minik Öğrenciler Yeşilay\'ı Ziyaret Etti

Tokat'ta minik öğrenciler Yeşilay'a ziyarette bulundu.
Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilırmak Çocuk Akademisi öğrencileri, Yeşilay Tokat Şubesini ziyaret etti.
Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş tarafından çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıklara karşı farkındalık hakkında bilgilendirme yapıldı.
Program sonunda öğrencilere Yeşilay materyalleri hediye edildi.
