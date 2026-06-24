Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nde Yıl Sonu Heyecanı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Uğur Böcekleri Kreşi'nin Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi şubelerinde eğitim gören minik öğrenciler, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi.

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nin Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi şubelerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları dans, müzik ve çeşitli etkinliklerle ailelerine keyifli anlar yaşattı. En küçük yaş gruplarından mezuniyet aşamasındaki sınıflara kadar tüm öğrencilerin yer aldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Gösterileri izleyen veliler, çocuklarının yıl boyunca edindikleri kazanımları sahnede görme fırsatı buldu. Öğrencilerin sergilediği performanslar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

"AİLELEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çocuklarımızın gelişimini görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizim için çok kıymetli. Uğur Böcekleri Kreşimizde verilen nitelikli eğitimle geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen öğretmenlerimize ve çocuklarımızı bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.