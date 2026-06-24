Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nde Yıl Sonu Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nde Yıl Sonu Heyecanı

24.06.2026 09:19  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nin Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi şubelerinde eğitim gören öğrenciler, yıl sonu gösterisinde dans, müzik ve etkinliklerle ailelerine keyifli anlar yaşattı.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Uğur Böcekleri Kreşi'nin Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi şubelerinde eğitim gören minik öğrenciler, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi.

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nin Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi şubelerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları dans, müzik ve çeşitli etkinliklerle ailelerine keyifli anlar yaşattı. En küçük yaş gruplarından mezuniyet aşamasındaki sınıflara kadar tüm öğrencilerin yer aldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Gösterileri izleyen veliler, çocuklarının yıl boyunca edindikleri kazanımları sahnede görme fırsatı buldu. Öğrencilerin sergilediği performanslar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

"AİLELEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Çocuklarımızın gelişimini görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizim için çok kıymetli. Uğur Böcekleri Kreşimizde verilen nitelikli eğitimle geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen öğretmenlerimize ve çocuklarımızı bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nde Yıl Sonu Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:41:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi'nde Yıl Sonu Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.