Minik Öğrencilerden Polis Haftası Ziyareti

Genç İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez ve Hacı Halim Anik 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen ziyarette minik misafirleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel ve emniyet personeli karşıladı. Ziyarette polis ekipleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak emniyet binasını gezdirdi. Polis abla ve ağabeyleriyle vakit geçiren minik öğrenciler, yanlarında getirdikleri şekerleri polis memurlarına ikram ederek teşkilatın Polis Haftası'nı kutladı. Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel tarafından makamda ağırlanan minikler, yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim ve hadis kitabını Tuncel'e takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncel, minik öğrencilere ve öğretmenlerine bu anlamlı jestleri için teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.