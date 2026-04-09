Minik Öğrencilerden Polis Haftası Ziyareti
Minik Öğrencilerden Polis Haftası Ziyareti

09.04.2026 15:49
Bingöl'ün Genç ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, polis haftasında emniyete ziyaret gerçekleştirdi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Minik öğrenciler, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel'e Kur'an-ı Kerim ve hadis kitabı hediye etti.

Genç İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez ve Hacı Halim Anik 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen ziyarette minik misafirleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel ve emniyet personeli karşıladı. Ziyarette polis ekipleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak emniyet binasını gezdirdi. Polis abla ve ağabeyleriyle vakit geçiren minik öğrenciler, yanlarında getirdikleri şekerleri polis memurlarına ikram ederek teşkilatın Polis Haftası'nı kutladı. Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel tarafından makamda ağırlanan minikler, yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim ve hadis kitabını Tuncel'e takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncel, minik öğrencilere ve öğretmenlerine bu anlamlı jestleri için teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Güvenlik, Kültür, Güncel, Bingöl, Polis, Genç, Son Dakika

