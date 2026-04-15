Minik Öğrencilerden Polislerle Etkileşim
15.04.2026 09:52
TÜ anaokulu öğrencileri, polis ekipleriyle güvenlik konusunda bilgi edinip eğlenceli anlar yaşadı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencileri, "Yunus Polislerimizi Çocuklarımızla Buluşturuyoruz" etkinliği kapsamında polis ekipleriyle bir araya geldi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte Yunus ekipleri, mesleklerini tanıtarak öğrencilere güvenli yaşam konusunda bilgi verdi.

Minik öğrenciler, polislik mesleğine ilişkin merak ettikleri soruları yöneltirken, etkinlik boyunca eğitici ve keyifli anlar yaşadı.

Program, çocuklarda güvenlik bilincinin erken yaşta kazandırılması açısından önem taşıdı.

Etkinlik kapsamında ayrıca uygulamalı çalışma gerçekleştirildi.

Öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrencilerin ilgisini çeken oyuncaklar saklanarak çocuklara "olay yeri inceleme" deneyimi sunuldu.

İpuçlarını takip ederek oyuncaklarını bulan öğrenciler, dikkat, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program sonunda, etkinliğe katkı sunan polis ekiplerine teşekkür edildi.

-Edirne'de Kuruluş Müdürleri toplantısı düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuruluş müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu başkanlığında düzenlenen toplantı, İl Müdürlüğüne bağlı Melehat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesinde yapıldı.

Toplantıda, 2026 yılında yürütülecek hizmet ve faaliyetlerin planlaması ele alınırken, kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik sunulan hizmetler, personel çalışmaları, hizmet içi eğitimler ve kuruluşların fiziki ihtiyaçları da görüşüldü.

Bakanlığın yeni hizmet modelleri kapsamında hizmet alanlara ve müracaatçılara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ile il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlara yönelik yatırım ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kuruluş müdürleri katıldı.

-Uzunköprü'de belediye çalışmaları sürüyor

Uzunköprü Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, kanal ve su arızaları giderildi.

Ayrıca park, bahçe ve ağaç bakım çalışmalarına devam edilirken, temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü
Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık
Boşanma söylentisi büyüdü Selahattin Paşalı hakkında yeni iddia Boşanma söylentisi büyüdü! Selahattin Paşalı hakkında yeni iddia
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak

09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
04:56
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
04:23
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
00:53
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
23:19
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
