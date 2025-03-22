Minik Öğrencilerden Yaşlılara Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Minik Öğrencilerden Yaşlılara Anlamlı Etkinlik

Diyarbakır'da Hasuni Anaokulu öğrencileri tarihi camide yaşlılar için etkinlik düzenledi.

22.03.2025 16:17
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Asırlık camide yaşlılara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Hasuni Anaokulu öğrencilerince, 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla tarihi Selahaddini Eyyubi Camisinde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında minik öğrenciler, yaklaşık 9 asırlık tarihi Selahaddini Eyyubi Camisini öğretmenleri eşliğinde gezip mukabele ile okunan Kur'an-ı Kerim-i dinledi. Minik öğrenciler okunan mukabele sonrası, daha önce hazırlamış oldukları içinde hurma ve tespih olan hediyeleri camide bulunan yaşlılara hediye olarak verdi. Yapılan anlamlı etkinlikten dolayı yaşlılar ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Hasuni Anaokulu Müdürü Mehmet Aslan; "Öğrencilerimizle birlikte Selahaddini Eyyubi Camisine gezi düzenlememizin amacı Yaşlılar Haftası çerçevesinde yaşlılarımızı görmek ve onlara bir takım ikramlarda bulunmaktır. Bunu yaparken değerlerimize sahip çıkıyoruz etkinliği kapsamında öğrencilerimizle birlikte Selahaddini Eyyubi Camisine geldik, bayağı keyifle karşılandık. Yaşlılarımız bizi bağırlarına bastılar" dedi.

Silvan İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Abdulkadir Tekdal; "Hasuni Anaokulu Müdürü Mehmet Aslan bizleri aradılar, mukabeleden sonra "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamı altında camimizi ziyaret, mukabelemizi dinleme ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlılarımıza ikramda bulunmak istediklerini söylediler, bizlerde memnuniyetle karşıladık. Önce gençlerimizi, çocuklarımızı aldık üst kata çıkardık, Selahaddini Eyyubi camimizin üst katına aldık. Gençlerimiz çocuklarımız mukabelemizi dinlediler daha sonra yaşlılarımıza ikramda hediyelerde, bulundular en sonda onlarla ilahiler söyledik. Camimizi biraz tanıttık" diye konuştu.

Anaokulu öğrencisi Ümmü Gülsüm Akıntı ise "Yaşlılar Haftası nedeniyle geldik, sizi çok seviyoruz, yaşlılar gününüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

(MTT-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Minik Öğrencilerden Yaşlılara Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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